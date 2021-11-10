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بيطري قنا: غلق 9 مراكز بيع وتداول للأدوية البيطرية بأبوتشت لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة المهنة

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بيطري قنا: غلق 9 مراكز بيع وتداول للأدوية البيطرية بأبوتشت لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة المهنة بيطري قنا: غلق 9 مراكز بيع وتداول للأدوية البيطرية بأبوتشت لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة المهنة

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تواصل مديرية الطب البيطري، شن حملاتها الدورية لإحكام الرقابة والسيطرة على الصيدليات والعيادات البيطرية غير المرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، وكذا ضبط الأدوية والعلاجات البيطرية المغشوشة ، بالإشتراك مع مديرية والتجارة الداخلية والاجهزة الأمنية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، و الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .

محافظ قنا - صورة أرشيفية

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا أن جهود تلك الحملات أسفرت عن غلق تسعة صيدليات بيطرية إداريا لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية بدائرة مركز أبوتشت ، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأضاف " يوسف " أن مديرية الطب البيطري تهيب السادة المربين للحيوانات بالتعامل مع الأطباء البيطريين النقابيين المتواجدين سواء فى الصيدليات البيطرية المرخصة أو الوحدات البيطرية الحكومية فقط ، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى الأسواق ، لافتا إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيا أو ماديا .

المصرى اليوم

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