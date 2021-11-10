طلب إحاطه بالنواب حول «عدم تأهيل المعلمين لتدريس المناهج الجديد»

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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تأهيل المعلمين بالشكل الكافي لتدريس المناهج التعليمية الجديدة، بل وأن بعض المعلمين غير مقتنعين بالنظام الجديد أو المنهج فكيف يدرسونه للطلاب.

وأوضح «محسب»، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود لأهمية التعليم في بناء الشعوب، مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على الأرض، وذلك من خلال التواصل والتفاعل مع القائمين على المنظومة طوال الوقت وعدم التفرد بالقرارات، فهناك عدد من المحاور لضمان نجاح المنظومة الجديدة في مقدمتها المعلم الذي يعد من أهم هذه المحاور، متسائلا، لماذا لم يتم تأهيل المعلمين بالشكل الكافي لتدريس المناهج الجديدة، ولماذا لم يتم الاستماع لأفكارهم ورؤيتهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، والاستفادة من خبراتهم، خاصة وأنهم القائمين على تدريس.

وتابع «محسب»: «كما أن الوزارة لم تنظم دورات بالقدر الكاف لتأهيل المعلمين، خاصة وأن الاهتمام بالمنظومة التعليمية مرهون بعدة عوامل في مقدمتها الاهتمام بالمعلم والطالب في آن واحد، بالإضافة إلى المحتوى وإغفال أيا من هذه العوامل سيكون له مردود سلبي على نجاح المنظومة الجديدة.

وتسائل عضو مجلس النواب:«لماذا لا يستمع الوزير لأولياء الأمور وتعليقاتهم على المناهج الجديدة، منها على سبيل المثال منهج الصف الرابع الابتدائي الذي يحتوى على عدد كبير من المواد التي يصعب على الطالب استيعابها ،ولماذا الإصرار على التطبيق الكامل بشكل مفاجئ دفعة واحدة وليس على مراحل»، مطالبا الوزير الإجابة عن كافة تساؤلات أولياء الأمور لعدم خلق حالة من التوتر والقلق على مستقبل أبنائهم.