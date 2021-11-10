إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي في المنيا ضمن الموجة الـ18

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت أمس الثلاثاء، 29 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1757 متر مربع، منها 18 حالة بقرية شلقام بمركز بنى مزار على مساحة 737 متر مربع، وإزالة 11 حالة على مساحة 1020 متر مربع بقريتي كفر خزام بني حرام بمركز ديرمواس.

أكد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظ