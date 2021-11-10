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ضبط صاحب مصنع خلاطات مياه بدون ترخيص بالقاهرة

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ضبط صاحب مصنع خلاطات مياه بدون ترخيص بالقاهرة ضبط صاحب مصنع خلاطات مياه بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت وحدة مباحث شرطة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "680 خلاط مياه "مجهولين المصدر وبدون مستندات" – 6 ماكينة تصنيع – كمية من الكراتين الفارغة" بحوزة مالك مصنع خلاطات مياه فى المطرية بالقاهرة لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع الأدوات الصحية خلاطات مياه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أبارح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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