تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مواطنا وزوجته بالإكراة في منشاة ناصر لـ 8 ديسمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مواطن وزوجته بالإكراه في منطقة منشاة ناصر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لانهم في يوم 26 أكتوبر 2020 دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه «محمد –ف» وزوجته «سحر-ع» بقصد ترويعهما وتخويفهما لسلب ما لهم وفرض السطو عليهما ما كان من شانه إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا مبلغ نقدي من المجني عليهما حال سيرهما بالطريق ليلا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن ترصدوهما وباغتوهما بطريق ناء مستوقفين اياهما واقتادوهما بمعزل عن بعضهما البعض وهددوهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبلغ مالي .

وقال المجنى عليه بأنه حال استقلاله السيارة خاصته بالطريق العام باغته المتهمين كاسرا أحدهم زجاج سيارته واقتادوه لسيارة قاطعين صلته بزوجته لفرض السطو عليه وترويعه بقصد سلب ماله واستقلوا سيارته بما بها من منقولات فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته .

أفادت تحريات الرائد محمد المعداوى رئيس مباحث منشاة ناصر ان تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وفق رواية المجنى عليهما واحراز المتهم السادس مسدس صوت وتم استصدار اذن من النيابة العامة وبضبط 9 متهمين عثر بحوزتهم على المسروقات حل دلوفه للحانون الخاص به فوجئ بترصد المتهم الأول وما أظفره عاجلة بطعنه في رقبته مستخدما سلاحا ابيضا «كتر» محدثا اصابته .