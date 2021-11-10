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ضبط مسجل خطر احترف الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في دمياط

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ضبط مسجل خطر احترف الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في دمياط ضبط مسجل خطر احترف الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في دمياط

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بدمياط، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاحين ناريين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تم استهدافه وضبطه وبحوزته 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر البانجو ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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