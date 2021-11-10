الصين تدين زيارة أعضاء من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان

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أدانت بكين، الأربعاء، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، لإساءتها استخدام الثروات المكتسبة بشق الأنفس لأهالي تايوان لشراء أسلحة والسعي وراء ما يسمى بالعلاقات الدبلوماسية عبر «المساعدة المالية».

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فنغ ليان، إن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي أهدرت الموارد العامة لأهالي تايوان لخدمة هدفها السياسي الخاص بالسعي إلى ما يُسمى باستقلال تايوان، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وأضافت المتحدثة: إذا تم إنفاق الأموال لتطوير الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب بدلاً من اللجوء إلى «دبلوماسية المال»، فلن يشعر أهالي تايوان بعدم الرضا لهذا الحد بشأن ظروف معيشتهم الحالية.

وتابعت: وبالنظر إلى المستقبل، فعندما تتم إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان، سيتم استخدام كل الثروات التي اكتسبها أهالي تايوان لتحسين معيشتهم.

وفي سياق متصل، عبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، الثلاثاء، عن معارضته وإدانته الشديدتين لزيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، الذين وصلوا على متن طائرة عسكرية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية التأكيد على أن تايوان جزء مقدس وغير قابل للتصرف من الأراضي الصينية، مشددا على أن «التصرف الأمريكي تدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وقوض بشكل خطير سيادة الصين على أراضيها، وشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في منطقة تايوان».

وأضاف، تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: «ننبه بشدة إلى أنه يتحتم على الولايات المتحدة أن توقف فورا أعمالها الاستفزازية وجميع التحركات المدمرة التي تفضي إلى مزيد من تصعيد التوترات في منطقة تايوان، والامتناع عن إرسال إشارات كاذبة للانفصاليين ممن ينادون بما يسمى استقلال تايوان».

وحذر تان كه في، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني قائلا: «يجب ألا تسيء الحكم على الموقف أو تتخذ خطوات ميؤوس منها، لن تؤدي إلا إلى كارثة على تايوان». وشدد على أن الصين يجب أن تتوحد، وستتوحد.

وأضاف المتحدث: «لا ينبغي لأحد أن يستهين بعزيمة الشعب الصيني القوية وعزمه الشديد وقدرته الفائقة على الدفاع عن السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها»، مضيفاً أن جيش التحرير الشعبي لا يزال في حالة تأهب قصوى وسيتخذ كل الإجراءات الضرورية لسحق أي تدخل خارجي أو أي شكل من أشكال المحاولات الانفصالية من أجل ما يسمى استقلال تايوان.