«البنتاجون» يلمح إلى وقوف المليشيات المدعومة من إيران وراء محاولة اغتيال الكاظمي

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خلال لقاء صحفي غير رسمي، أجاب السكرتير الصحفي للبنتاجون، جون كيربي، على أسئلة حول زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لتايوان وهجمات الطائرات المسيرة في العراق.

قال كيربي إن وزارة الدفاع الأمريكية «تفترض» أن الميليشيات المدعومة من إيران شنت هجمات في العراق وحوله. ووقعت عدة هجمات كان آخرها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأحد، حين هاجمت طائرات مسيرة مقر إقامة رئيس الوزراء في بغداد.

وأضاف كيربي: «هذه الهجمات ترتكب من قبل جماعات الميليشيات المدعومة من إيران، ولديهم إمكانية الوصول إلى الموارد، والأدوات القاتلة لتنفيذ هذه الهجمات».

وأوضح كيربي: «لا يمكنني التحدث بدقة كبيرة عن توقيت هذه الهجمات ولماذا تحدث.. في أوقات معينة، على عكس أوقات أخرى».

وتابع: «كل ما يمكنني قوله هو أننا نركز على التهديد». وأضاف: «انه ليس مجرد تهديد لنا بل لشركائنا العراقيين كما اتضح من الهجوم على رئيس الوزراء (العراقي). ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد».

ولم يذكر كيربي الجماعة التي شنت الهجوم، وأشار إلى أن هذه الجماعات شنت هجمات مماثلة باستخدام أنظمة جوية كبيرة وصغيرة بدون طيار. وقال: «هذا تخطيط شائع لهم. ولذا فإننا بالتأكيد نعمل في ظل افتراض أن هذا هو الحال هنا، لكنني لن أتطرق إلى تأكيد محدد في هذا الوقت.»

وفي سياق أخر، فيما يتعلق باعتراض الصين على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لتايوان. أشار كيربي، إلى أن زيارات الكونجرس إلى تايوان شائعة نسبيًا وتتوافق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب قانون العلاقات مع تايوان. وأعضاء الكونجرس يسافرون على متن طائرة عسكرية أمريكية، كما هو معتاد بالنسبة لوفود الكونجرس.