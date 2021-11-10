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إصابة 7 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطوخ في القليوبية

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إصابة 7 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطوخ في القليوبية إصابة 7 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطوخ في القليوبية

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أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق خط أجهور الكبرى – طوخ الطريق البطيىء في القليوبية نتيجة إنفصال العجلة الخلفية الشمال للسيارة فانقلبت على جانب الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فطلبت الاستعلام عن المصابين والتحفظ على السيارة وسؤال قائدها.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ إخطارا من عبدالفتاح العزب رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق البطىء القادم من اجهور الكبرى إلى طوخ ووجود مصابين.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم رقم ٢٥٠٠٧٣ تعمل على خط أجهور الكبرى- طوخ نتيجة إنفصال العجلة الخلفية الشمال والحادث على طريق كفر الجمال البطئ، واسفر الحادث عن إصابة 7 ركاب وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت التحفظ على السيارة وسؤال قائدها والاستعلام عن حالة المصابين.

انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ
انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ
انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ
انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ

المصرى اليوم

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