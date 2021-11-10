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أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن ما حدث قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ 24 ساعة كان سببا في الخسارة بنتيجة 5-3.

وأشار جبريل في تصريحات تلفزيونية إلى أنه لن يفصح عما حدث ولكنه أمر خارج حدود فريق الكرة.

وأوضح أنه لا يريد الحديث عن هذه التفاصيل أو ربطها بمسألة الأحكام القضائية ولكن هناك أمور سيتم الإفصاح عنها.

وأكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن انتخابات القلعة البيضاء ستجرى في شهر يناير المقبل.

وقال جبريل إنه سيتم تسليم نادي الزمالك يوم 23 نوفمبر الجاري مؤكدا أن الزمالك ستجرى انتخاباته في شهر يناير المقبل.