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أسامة نبيه: أهلي وزمالك

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أسامة نبيه: المنتخب أهلي وزمالك أسامة نبيه: أهلي وزمالك

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قال أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي ، إن استبعاد أي لاعب من أمور معتاده عليه بالنسبة للمدربين في منتخب .

وأضاف نبيه في تصريحات إعلامية: «هناك مدارس. في مدربين تتحدث مع اللاعبين المستبعده ومنهم من يفسر، وهناك مدرسة أخرى وهي في الاغلب الأجانب لم تتحدث وتفسر سبب استبعاد اللاعبين».

وتابع نبيه: «منتخب مصر سيظل قوامه الرئيسي من الأهلي والزمالك».

ووجه مدرب الزمالك السابق نصيحة لمنتخب مصر، أن يعد فريق قوي باستراتيجية كبيرة، استعدادا للمباراة الفاصلة«البلاي اوف» المؤهل لبطولة 2022 بقطر.

المصرى اليوم

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