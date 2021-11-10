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قال أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، إن استبعاد أي لاعب من المنتخب أمور معتاده عليه بالنسبة للمدربين في منتخب مصر.

وأضاف نبيه في تصريحات إعلامية: «هناك مدارس. في مدربين تتحدث مع اللاعبين المستبعده ومنهم من يفسر، وهناك مدرسة أخرى وهي في الاغلب الأجانب لم تتحدث وتفسر سبب استبعاد اللاعبين».

وتابع نبيه: «منتخب مصر سيظل قوامه الرئيسي من الأهلي والزمالك».

ووجه مدرب الزمالك السابق نصيحة لمنتخب مصر، أن يعد فريق قوي باستراتيجية كبيرة، استعدادا للمباراة الفاصلة«البلاي اوف» المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.