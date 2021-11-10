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مندوب الاتحاد الأوروبي يزور شركة مياه بني سويف

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مندوب الاتحاد الأوروبي يزور شركة مياه بني سويف مندوب الاتحاد الأوروبي يزور شركة مياه بني سويف

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استقبلت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، مندوب الإتحاد الأوروبي بمقر الشركة، حيث اجتمعتا مع رؤساء القطاعات والإدارات المعنية بمختلف مجالات عمل الشركة لاستعراض أهم الإنجازات وآليات العمل بكل قطاع.

وأشادت مندوب الاتحاد الأوروبي، بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المعامل، الذي يقوم بسحب عينات من المياه الخارجة من المحطات ونهاية الخطوط، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، وخطة التدريب لإعداد كوادر متخصصة في جميع المجالات المختلفة، وسعي الشركة الدائم لحصول المحطات على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM.

كما أشادت بالتطوير الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث أن الشركة بدأت في أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعملاء، للقضاء على النظام الورقي، والاعتماد على الحفظ الإلكتروني، في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الشركة حالياً، إستخدام المحصلين الهاندهيلد وطباعة الفاتورة عند العميل.

وأوضحت المهندسةدينا، أن مندوب الإتحاد الأوروبي قامت بزيارة الإدارة العامة للتدريب وقطاع المعامل بالشركة، ومحطة معالجة صرف صحي تزمنت ومركز خدمة عملاء أحمد عرابي بفرع بني سويف، في إطار اهتمام الشركة القابضة بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة، ودورها في خدمة المواطنين.

المصرى اليوم

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