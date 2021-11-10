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نادر السيد: «قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الأولى»

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نادر السيد: «قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الأولى» نادر السيد: «قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الأولى»

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قال نادر السيد حارس ومنتخب السابق، إن اختيارات كيروش للمنتخب تركز على الناحية الفنية.

واضاف نادر في تصريحات تليفزيونية: «شخصية بتتاثر مع المدير الفني»، مضيفا أن كيروش بيتخذ قرارت بدون حسابات.

وتابع حارس الزمالك السابق: «ان جميع خياراته رؤية فنية بحته، وان العناصر المختارة هي التي سيستفيد بها، موضحا أن قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الاولي».

وعن اختيار حراس شباب، قال:«أن الفكرة جيدة خاصة وان الثنائي المتواجد في معسكر المنتخب كانوا متواجدين مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو».

المصرى اليوم

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