نادر السيد: «قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الأولى»

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قال نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن اختيارات كيروش للمنتخب تركز على الناحية الفنية.

واضاف نادر في تصريحات تليفزيونية: «شخصية المنتخب بتتاثر مع المدير الفني»، مضيفا أن كيروش بيتخذ قرارت بدون حسابات.

وتابع حارس الزمالك السابق: «ان جميع خياراته رؤية فنية بحته، وان العناصر المختارة هي التي سيستفيد بها، موضحا أن قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الاولي».

وعن اختيار حراس شباب، قال:«أن الفكرة جيدة خاصة وان الثنائي المتواجد في معسكر المنتخب كانوا متواجدين مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو».