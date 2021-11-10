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قال رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، إنه لم يتوقع الفوز الكبير على الزمالك في مباراة القمة بخماسية

واضاف ربيعة في تصريحات تليفزيونية: «الفوز على الزمالك حصلنا على ثلاث نقاط بالنسبة للأهلي والمسابقة مازالت طويلة».

وعن منتخب مصر، قال: «ضياء السيد عامل جو رائع مع المنتخب المصري بجانب محمد شوقي وعصام الحضري وتواجد وائل جمعة ميكس جهاز فني من الشباب والخبرة».

وتابع: «واثق في قدرة المنتخب في التاهل لكأس العالم في قطر 2022، خاصة وان المنتخب يمتلك من الخبرة والشباب ما يؤهله للتأهل للبطولة».