عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» لأول مرة عربيا في مهرجان القاهرة السينمائي

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عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» للمرة الأولى عربياً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال دورته المقبلة.

ويشهد الفيلم الروائي «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي عرضه الأول عربياً ضمن فعاليات النسخة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ( 26 نوفمبر الجاري – 5 ديسمبر المقبل)، حيث ينافس في مسابقة «آفاق السينما العربية».

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سراييفو السينمائي، حيث حصل على عرض كامل العدد، ونال إشادة نقدية واسعة، إذ كتبت الناقدة الشهيرة «نينا إي روث» على موقع «MIME» عن الفيلم :«بطولة جماعية جرى تمثيلها وتأليفها ببراعة»، وعن أعمال المخرجة ميسون الباجه جي قالت نينا «تتغلغل حالة من الشاعرية في عمل ميسون الباجه جي»، كما وصفت التعاون بين المنتج طلال المهنا وميسون بـ «التحالف الملهم».

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من عام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى.

ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر.

وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف الصامتة ، قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب بعد الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.



وفاز «كلشي ماكو» بجائزة IWC المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومقدارها 100 ألف دولار، ونال أيضاً منح مختلفة في المنطقة العربية، ومنها سند والصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، وعلى الصعيد الأوروبي نال منحة CNC & Institut Français في فرنسا، ومؤسسة الفيلم البريطاني، كما فاز بجائزة مادية قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، وذلك ضمن سوق مهرجان مالمو للسينما العربية حيث اختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج.



«كلشي ماكو» من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي -في دور سارة-، باسم حجار، مريم عبّاس، والممثل العراقي الشهير محمود أبوالعباس.