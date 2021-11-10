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رسمياً نهاد حجاج مستشاراً قانونياً للاسماعيلي

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رسمياً نهاد حجاج مستشاراً قانونياً للاسماعيلي رسمياً نهاد حجاج مستشاراً قانونياً للاسماعيلي

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أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى قرارا بتعيين نهاد حجاج مستشارا قانونيا للنادى ومشرفا على الإدارة القانونية

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات من المجلس الجديد بهدف إعادة هيكلة وتنظيم الجوانب التي تعانى من قصور على الصعيد القانونى وإعادة الهدوء والاستقرار داخل القلعة الصفراء.

وجاء اختيار حجاج بناءا على خبراته القانونية العريضة فضلا عن آرائه الاستشارية الرصينة بجانب قدراته على إعادة حقوق النادى المهدرة على الصعيد المحلى والدولى.

الجدير بالذكر أن المستشار نهاد حجاج قد تقلد منصب المستشار القانونى لعدة أندية ومشهود له بالكفاءة والنزاهة

المصرى اليوم

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