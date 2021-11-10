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فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎

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فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎ فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎
التقديم إلكترونيًّا للحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي أو الإلكترونيات أو الاتصالات

فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات؛ وذلك حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن القبول في البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير؛ بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيًّا أو كليًّا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، دبلوم المعاهد الأهلية)؛ بشرط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.
وأكد المهندس الغامدي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم الذي يستمر حتى 11 ربيع الثاني من الشهر الجاري من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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