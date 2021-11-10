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الغذاء والدواء: "السعرات الحرارية" المكتسبة والمستهلكة هي المتحكم في وزن الجسم

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الغذاء والدواء: "السعرات الحرارية" المكتسبة والمستهلكة هي المتحكم في وزن الجسم الغذاء والدواء: "السعرات الحرارية" المكتسبة والمستهلكة هي المتحكم في وزن الجسم
قالت عبر إنفوجرافيك: التوازن مهم وضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته أو زيادته

الغذاء والدواء:

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن معرفة عدد السعرات الحرارية التي تُستهلك يوميًّا تُساهم في التحكم بوزن الجسم.
ولفتت الهيئة إلى أن توازن السعرات الحرارية ضروري جدًّا لإنقاص الوزن أو تثبيته، ويتم عن طريق احتساب عدد السعرات الحرارية التي يتم اكتسابها من الطعام مقابل تلك المستهلكة في أنشطة الجسم اليومية.
وأضافت في إنفوجرفيك عبر حسابها بتويتر: أن الفارق بين السعرات المكتسبة والمستهلكة يوميًّا هو المسبب لإنقاص أو تثبيت أو زيادة الوزن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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