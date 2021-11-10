مخرج أنفاق الروضة.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمكة

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نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ووُصفت حالتان منهم بمتوسطتَي الخطورة

أُصيب خمسة أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمكة المكرّمة؛ بالتحديد في مخرج أنفاق الروضة، وقد نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ووُصفت حالتان منهم بمتوسطتَي الخطورة.

تفصيلاً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في مخرج أنفاق الروضة بمكة المكرّمة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية.

وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 5 إصابات؛ إصابتان متوسطتا الخطورة و3 إصابات بسيطة، تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.