جامعة عين شمس: منع دخول الحرم الجامعي لغير الحاصلين علي لقاح كورونا الأسبوع المقبل

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عقد مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته العادية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور وكلاء الكليات لشؤون القطاع والسادة أعضاء اللجنة الدائمة.

واستهل د. عبدالفتاح سعود الجلسة بتقديم التهنئة والشكر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق لتوليه عمادة الكلية، مثمناً جهوده طوال فترة عضويته للجنة القطاع الدائمة طوال مدة وكالته لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق. كما أعرب عن تقدير المجلس الموقر واعتزازه بانضمام الدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق سابقاً رئيساً للجنة الدائمة لشؤون التعليم والطلاب.

كما وجه المجلس التهنئة للدكتور هاجر مدحت المدرس بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن لتكليفها بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار المجلس إلى احتفالية تكريم جامعة عين شمس وتسلمها جائزة اليونسكو لمحو الأمية ( كونفشيوس)، موجهاً الشكر الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على دعمه المستمر ودوره الكبير في دفع عجلة هذا الإنجاز وتذليل كل ما واجهه من معوقات وقوى ضغط رافضة لاستكماله، وثمّن المجلس جهود طلاب جامعة عين شمس التي أسفرت عن محو أمية عشرات الآلاف من المواطنين فأصبحوا خير سفير لهذا الإنجاز، كما وجه الشكر للسادة عمداء ووكلاء الكليات المشاركة في هذا الإنجاز الدولي والمحلي الرائد وخصّ بالشكر الأستاذ الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صاحب فكرة إشراك طلاب الجامعة في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وكذا د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، كما وجه الشكر لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز الذي واصل المسيرة في هذا الصدد بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.

ولفت إلى ضرورة استمرار الخريجين في دعم هذا المشروع من خلال التواصل مع رابطة خريجي جامعة عين شمس، على أن يصبح مشروع محو الأمية واحداً من الأنشطة الهامة والمؤثرة للرابطة.

كما تطرق المجلس لإنجازات فريق المسرح الجامعي وفريق كورال الجامعة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً بحث تكوين شركة ناشئة لإدارة واستثمار مواهب وإنجازات هؤلاء الطلاب بالتعاون مع مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

هذا وقد هنأ المجلس أيضا كلاً من د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. عصام فايد الأستاذ بكلية الزراعة ووزير الزراعة سابقاً، لاختيار سيادتهما لعضوية الهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

وتطرق المجلس لاستعدادات الجامعة لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتاً إلى أن خوض الانتخابات الطلابية يعد تدريباً وتهيئة عملية للطلاب لخوض العمل العام وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة.و أوضح أن الجامعة ممثلة في إدارة رعاية الشباب نظمت عدداً من معسكرات إعداد القادة للطلاب لتجهيزيهم بشكل ملائم للمشاركة في العمل العام الجماعي بفاعلية.

وشدد المجلس على بدء تطبيق قرار عدم دخول الحرم الجامعي لمن لا يحمل إثبات تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. ووجه عمداء ووكلاء الكليات وكافة الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق هذا القرار بلا تهاون.

واستعرض المجلس المشروع المقدم من د. رنا الهلالي مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة حول وضع وتطبيق دليل إتاحة للطلاب ذوي الإعاقة بما يسمح بتيسير حصولهم على كافة الخدمات التعليمية دون تفرقة عن أقرانهم من الأصحاء.و سبل حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من الجامعة للطلاب ذوي الهمم.