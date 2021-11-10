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ديانا حداد تغني ديو مع حاتم العراقي في حفل دبي (تفاصيل وصور)

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ديانا حداد تغني ديو مع حاتم العراقي في حفل دبي (تفاصيل وصور) ديانا حداد تغني ديو مع حاتم العراقي في حفل دبي (تفاصيل وصور)

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أحيت الفنانة ديانا حداد حفل جماهيري ضخم على خشبة مسرح اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي» العالمي، وغنت لأول مرة «دويتو» مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدماً معاً أغنية «بين العصر والمغرب»، برفة الفرقة الموسيقية، والتي حملت في بدايتها موال مشترك بين العراقي وحداد.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه الحفل الكبير الذي تشارك به في حدث عالمي من دبي والإمارات، وقالت في ترحيبها للجمهور : «وجودكم بيفرحني دائماً على صعيدي الشخصي لأنه هو الطاقة الإيجابية الحقيقة لي».

كما رحبت ديانا بجميع من يشاهد الحفل عبر شاشات التلفزيون في العالم العربي والعالم، وقالت: «نرحب بكل العالم اللي يشوفنا عبر الشاشات من هنا من الامارات».

وتنقلت ديانا حداد بين جديدها من الأغنيات ومن بين أغنيات أرشيفها الناجح، وسط تفاعل وتواصل الجمهور مع أغنياتها ونغماته.

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المصرى اليوم

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