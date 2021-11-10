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"بلومبيرج": إيلون ماسك يخسر 50 مليار دولار في يومين

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"بلومبيرج": إيلون ماسك يخسر 50 مليار دولار في يومين "بلومبيرج": إيلون ماسك يخسر 50 مليار دولار في يومين
لا يزال أغنى رجل على وجه الأرض

قالت وكالة بلومبيرج، إن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خسر أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين، بسبب انخفاض أسهم شركة تسلا التي يملكها، بحسب " اليوم".
وأشارت الوكالة المختصة في أخبار المال والأعمال، إلى أن سعر سهم شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية، بدأ في الانخفاض، بعد أن طلب ماسك من متابعيه عبر تويتر النصيحة حول ما إذا كان عليه بيع حصته البالغة 10٪ في الشركة، لتسوية مشاكل مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
ومع إغلاق التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الثلاثاء، انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 16٪.
ونوهت الوكالة، بأن ما جرى ترك تأثير سلبيًّا على تقييم ثروة ماسك نفسه، في غضون يومين؛ إذ فقد ماسك الذي يعد أغنى رجل على وجه الأرض، من ثروته أكثر من 50 مليار دولار.
ولم تحدد الوكالة، في تقريرها يوم الثلاثاء، حجم ثروة ماسك؛ لكنها أكدت أن الفارق بين ثروته وثروة صاحب المركز الثاني في قائمة أغنى الأثرياء الذي يعود إلى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، تقلص إلى 83 مليار دولار.
وفي يوم الاثنين الماضي، قدرت بلومبيرج ثروة ماسك بـ 323 مليار دولار، وثروة بيزوس بـ201 مليار دولار.
ووفقًا لتقييم مجلة فوربس في 1 نوفمبر، تصدر ماسك أيضًا قائمة المليارديرات، وأصبح أول شخص في التاريخ تجاوزت ثروته 300 مليار دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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