شركة سيارات ألمانية تضيف تقنية لسياراتها لحماية الأرواح.. ما هي؟

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حاولت شركة «أودي» الألمانية لصناعة السيارات المساهمة بخبراتها في الحفاظ على الأرواح وحياة العمال حول العالم بعدما أثبت أن نسب الوفيات من العمال بسبب سرعة القيادة تزيد عن ١٢٠٠ عامل منذ عام ٢٠١٠.

في عام 2019، تقول الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنه من بين 842 حالة وفاة حدثت في مناطق العمل، كان 135 من العمال على جانب الطريق، لذلك قررت الشركة تزويد سياراتها بخاصية استشعار للعمال قبل اقتراب سياراتهم.

هذا النوع من المبادرات هو تقنية Cellular Vehicle-to-Everything» (C-V2X)»، ويتضمن الاتصال عبر الهواء وأن المركبات المجهزة بشكل صحيح يمكن أن توفر بيانات مفيدة وتقديمها للمركبات، كذلك توفير تفاصيل حول مخاطر الطريق وسرعة القيادة لتجنب الضوء الأحمر، أو حتى إخطار السيارات بازدحام مروري قادم،وقد يلعب يومًا ما دورًا في تقليل الوفيات في منطقة العمل.

وحول كيفية عمل التقنية، تخيل أن سائقًا في سيارة التطوير من «Audi»، يتجه نحو منطقة عمل أثناء القيادة. يتلقى الراديو الخلوي «5G» للسيارة اتصالات غير مباشرة من برج خلوي قريب إلى السيارة حول منطقة البناء، ويتم عرض تنبيه على لوحة أجهزة «Q8» لإخطار السائق بأنه يقود نحو منطقة بناء.

عندما يكون السائق قريبًا بدرجة كافية من منطقة العمل، تنتقل السيارة من التحدث إلى برج الخلية وبدلاً من ذلك تبدأ في إرسال البيانات على طيف الموجة القصيرة 5.9 جيجاهرتز مباشرة مع الأجهزة المثبتة في موقع العمل. يتيح ذلك التنبيه المستند إلى التقارب لتزويد السائق بالمعلومات ذات الصلة بموقعه المباشر في منطقة العمل، مثل الإرشادات حول كيفية اتباع نمط حركة مرور جديد أو عرض حد سرعة أقل.

وفي الوقت نفسه، طور معهد «Virginia Tech Transportation Institute»، الذي شاركت أودي معه كجزء من اختباراته، سترة عالية الوضوح للعمال لارتدائها باستخدام تقنية مدمجة متصلة. إذا اقتربت سيارة متصلة جدًا من العمال أثناء القيادة في منطقة العمل، يمكن للسترة تنبيه مرتديها بوجود تحذيرات وأضواء مسموعة في السيارة. وبالمثل، يمكن إرسال موقع العامل الذي يرتدي السترة إلى السيارة لعرض التنبيهات والمساعدة في اكتشاف أي تصادم وشيك بين السائق والعمال.

تقول أودي إن التكنولوجيا المستخدمة لربط المركبات بالبنية التحتية تنمو بسرعة. تعتقد شركة صناعة السيارات أنه بحلول عام 2023، سيكون بإمكان أكثر من 5.3 مليون جهاز، بما في ذلك المركبات والدراجات ومناطق العمل ومعابر السكك الحديدية والأدوات الأخرى، الاتصال بترددات «V2X».

بحلول عام 2028، تقدر أن هذا العدد سيرتفع إلى ما يصل إلى 61 مليون جهاز، ومع اعتماد المزيد من الأجهزة والمركبات لهذه التقنية، فقد يتبين يومًا ما أنها حاسمة ليس فقط في تسهيل الحياة للسائق خلف عجلة القيادة، ولكن أيضًا في إنقاذ الأرواح.

وتذكر مجلة «بوبيولار ساينس»، مجلة أدبيات علمية شهرية أمريكية، أن «أودي» تحاول فعل شيء تجاه مشكلة نسب وفيات العمال عالميًا بفعل حوادث الطرق. تعد شركة صناعة السيارات واحدة من العديد من الشركات التي تعمل على بناء عدد كبير من ميزات الراحة والسلامة المتصلة الجديدة في سياراتها القادمة. بالتالي تتحقق بشكل صحيح من التقنيات التي تطرحها.