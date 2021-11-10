سكودا تطلق سيارتها الجديدة متعددة الألوان والمميزات «سلافيا» بسعر أعلى من «رابيد»

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تعمل شركة «سكودا» ومقرها التشيك على الاستعداد لإطلاق سيارتها الجديدة، التي تحمل اسم «Slavia» وهي مصنفة ضمن فئة موديلات «الصالون المدمجة». وتتميز السيارة بملامح بتصيم أنيق لكشافات «LED» فهي تبدو نحيفة للغاية وخطوط السقف الانسيابية على غرار موديلات الكوبية.

وتأتي السيارة بطول 5.54 متر وعرض 1.75 متر وارتفاع 1.49 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.65 متر، ويتوفر لسيارة سكودا الجديدة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة واحد لتر وبقوة 115 حصان/175 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويولد المحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر قوة 150 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتطلق السيارة الجديدة بقمرة افتراضية ومكيف هواء ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

في هذه الأثناء، فإن محرك بنزين «TSI» سعة 1.5 لتر، رباعي الأسطوانات بقوة 150 حصانًا، أكثر دقة وسلاسة وسرعة، وكما هو متوقع، فهو معبأ بقوة أكبر بكثير من محرك سعة 1.0 لتر، وإذا كنت تحب القيادة دون قلق بشأن المحركات، فهذا هو الخيار المناسب لك.

وتحتوي السيارة على ناقل الحركة اليدوي ذي الست سرعات، يكون التسارع سريعًا، إن لم يكن مثيرًا كما يتوقع المرء من سيارة تقترب من 150 حصانًا. وكما هو الحال مع سعة 1.0 لتر، فإن القابض الموجود في 1.5 خفيف في التشغيل وسهل التعديل.

والسيارة من الداخل مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ذات قاع مسطح وفتحة سقف وفتحات دائرية للتيار المتردد ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ومكبرات صوت مثبتة على عمود «A». وتتسع السيارة لاستيعاب خمسة ركاب.

يذكر أنه في إطار خطة الشركة في التوسع بالأسواق الناشئة، رغبت الشركة رسميًا في الكشف عن الصور الأولى التشويقية للسيارة المنتظر إطلاقها قريبًا.

والطراز الجديد بعد إطلاق الشركة طراز الكروس أوفر «سكودا كوشاك»، ويرجع استعمال الشركة لاسم «سلافيا» إلى أول دراجة هوائية أنتجها مؤسسا شركة سكودا، عام ١٨٩٦، كما تم استخدامه لدراجة نارية قدمت في هام ١٨٩٩.

وفي عام ٢٠٢٠ استخدم الصانع التشيكي نفس الاسم للطراز الاختباري ذو المقعدين. وتعتمد السيارة على منصة «MQB» الهيكلية الجديدة فهي مستندة على الجيل الأخير من«سكودا فابيا». ومن المرجع أن يزيد سعرها عن السيارة «Rapid» سكودا التابعة للشركة نفسها.