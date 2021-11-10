تعرَّف على أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة وحالة الطقس اليوم

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة على مناطق متفرقة من الجمهورية، وتتوقع أيضًا استمرار تكون الشبورة المائية فى الصباح خلال حالة الطقس اليوم الأربعاء.

خريطة سقوط الأمطار خلال حالة الطقس الأيام القادمة

تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة اعتبارًا من يوم الجمعة 12-11-2021، وحتى يوم الأحد 14-11-2021.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة بنسبة تتراوح بين 40-50% فى كل من:

السواحل الغربية.

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-11-2021

تنخفض درجات الحرارة اليوم علي مناطق متعددة من مصر طقس اليوم عن الطقس أمس.

ويكون الطقس اليوم معتدلا اليوم الأربعاء فى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويكون حارا فى جنوب الصعيد، ويميل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

يتوقع أن يكون الطقس لطيفًا أول الليل مائلا للبرودة آخره وحتى الصباح الباكر.

طلبت هيئة الأرصاد من المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية فى الصباح الباكر وخصوصًا الطرق المتجهة من وإلي القاهرة على الجانبين.

وطلبت أيضًا اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة اليوم وغدًا.

تتكون الشبورة فى الصباح أيضًا على الطرق المتجهة من وإلي شمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية ومدن القناة.

يتحول البحر المتوسط ليصبح بين المعتدل إلي مضطرب ويتراوح الموج بين 1.5 إلي 2.5 مترًا والرياح شمالية شرقية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يصل إلي 2 مترًا والرياح شمالية غربية.

توقعات درجات الحرارة فى مصر اليوم

تتوقع الأرصاد أن تكون أعلي درجة حرارة فى مصر اليوم 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة الأقل اليوم 11 درجة.

درجة الحرارة اليوم فى الإسكندرية ، العظمي 26 درجة، والصغري 20 درجة.

، العظمي 26 درجة، والصغري 20 درجة. درجة الحرارة اليوم فى القاهرة ، العظمي 28 درجة، والصغري 18 درجة.

، العظمي 28 درجة، والصغري 18 درجة. درجة الحرارة فى طنطا اليوم، العظمي 29 درجة، والصغري 19 درجة.

درجة الحرارة فى المنصورة اليوم، العظمي 28 درجة، والصغري 19 درجة.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ، العظمي 32 درجة، والصغري 22 درجة.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج، العظمي 32 درجة، والصغري 17 درجة.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط ، العظمي 31 درجة، والصغري 16 درجة.

، العظمي 31 درجة، والصغري 16 درجة. درجة الحرارة اليوم فى أسوان ، العظمي 35 درجة، والصغري 20 درجة.

، العظمي 35 درجة، والصغري 20 درجة. درجة الحرارة اليوم فى الأقصر، العظمي 34 درجة، والصغري 18 درجة.

ويستعرض موقع المصري اليوم جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر والذي أعدته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا الخميس وخلال الأيام القادمة

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا خلال حالة الطقس غدًا على نفس المناطق التى تكونت عليها الشبورة اليوم.

تنخفض درجات الحرارة المتوقعة اعتبارًا من طقس غدًا الخميس وحتى الإثنين من الأسبوع المقبل على مناطق كثيرة من مصر.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري خلال الفترة من غدًا الخميس وحتى الإثنين 15-11-2021 بين 26-27 درجة للعظمي و17-18 درجة للصغري.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية بين 25-26 درجة للعظمي و18-20 درجة للصغري.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على جنوب سيناء بين 29-30 درجة للعظمي و20-23 درجة للصغري.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد بين 27-29 درجة للعظمي و16-17 درجة للصغري.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد بين 32-33 درجة للعظمي و20 درجة للصغري.

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