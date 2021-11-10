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تستمع جهات التحقيق فى القاهرة لاقوال سائق ميكروباص متهم بالتحرش بطالبة بعد أن نجحت اجهزة الامن بالقاهرة بعد ساعات من تحرير طالبة محضر بتعرضها لواقعة تحرش على يد سائق ميكروباص فى التتجمع الخامس ،نجحت اجهزة الامن فى القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الامن فى القاء القبض على سائق الميكروباص المتهم .

قالت الطالبة التى تعرضت لواقعة التحرش أنها استقلت ميكروباص فى طريقها للمنزل وجلست فى الكرسى الامامى بجوار السائق وبعد دقائق شعرت به يتحسسس جسدها ويلامس اماكن حساسة ،أضافت الطالبة انها شعرت بخوف شديد وامسكت بهاتفها وصورت يده وهى تسرى على جسدها دون ان يشعر .

أكدت الطالبة التى تعرضت لواقعة تحرش على يد سائق ميكروباص التجمع أنه شاهد كاميرا الهاتف مفتوحة فحاول الغمساك بالطالبة الا انها نجحت فى الهروب منه والتقطت له صوره هو وسيارته وفرت هاربة لتحرر محضر بالواقعة ،تمكن فريق البحث من تحديد هوية ومكان سائق الميكروباص المتحرش وتم ضبطه .

وتستمع جهات التحقيق فى القاهرة للفتاة التى تعرضت لواقعة التحرش وكذلك أقوال السائق المتهم بالتحرش وكلفت النيابة بسرعة تفريغ الصور التى التقطتها الفتاة بهاتفها المحمول الذى وثقت به واقعة التحرش