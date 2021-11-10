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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني وهي في عيادة التجميل الخاصة بشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بحسب الفيديو المتداول.

وظهرت بسمة بوسيل وهي تخضع خلال الفيديو لحقن بلازما في منطقة الجبهة وبدايات شعر الرأس، بينما تتوجه شام الذهبي بسؤال طبيب التجميل المساعد لها عما يجريه لها فيجيبها: «بنعمل بلازما ..وبنعمل بوستينج لتحسين وتقوية الشعر».

يذكر ان بسمة بوسيل وشام الذهبي ابنة أصالة يتمتعان بصداقة قوية منذ سنوات.

وسبق أن تعرضت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني لانتقادات بسبب تغير شكل ملامح وجهها، وهو ماردت عليه في لقاء تليفزيوني على أحد القنوات المغربية انها لم تخضع لعمليات تجميل في انفها، مرجعة تغير ملامحها إلى تغيير أداوت وأسلوب الماكياج الذي تضعه.