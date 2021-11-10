أخبار عاجلة

محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

وُصفت بـ"البرغر المثالي".. ما السر وراء هذه الشطيرة في إكسبو2020 دبي؟

Print
مواضيع متعلقة
قابلة للنفخ في ساعات فقط.. شاهد أكبر حظيرة طائرات عملاقة بالعالم مقرها السعودية

قابلة للنفخ في ساعات فقط.. شاهد أكبر حظيرة طائرات عملاقة بالعالم مقرها السعودية

وزير خارجية العراق: لا يمكننا منع شعبنا من السفر.. وبيلاروسيا تستخدم المهاجرين كأداة سياسية

وزير خارجية العراق: لا يمكننا منع شعبنا من السفر.. وبيلاروسيا تستخدم المهاجرين كأداة سياسية

أم تُنجب طفلة ليست لها لتكتشف الأمر بعد 4 أشهر.. ماذا حدث؟

أم تُنجب طفلة ليست لها لتكتشف الأمر بعد 4 أشهر.. ماذا حدث؟

تعرّف إلى التكنولوجيا الجديدة التي يمكنها تزويد آلاف المنازل بالطاقة

تعرّف إلى التكنولوجيا الجديدة التي يمكنها تزويد آلاف المنازل بالطاقة