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محاكم ديوان المظالم تنجز أكثر من 30 ألف دعوى في الربع الأول من العام الهجري الحالي

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محاكم ديوان المظالم تنجز أكثر من 30 ألف دعوى في الربع الأول من العام الهجري الحالي محاكم ديوان المظالم تنجز أكثر من 30 ألف دعوى في الربع الأول من العام الهجري الحالي
عدد المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 بزيادة 7291 عن العام الماضي

محاكم ديوان المظالم تنجز أكثر من 30 ألف دعوى في الربع الأول من العام الهجري الحالي

أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقِد لها 59571 جلسة رقمية، بنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا؛ حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعةً 58272 دعوى، بزيادة 7831 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ.

جاء ذلك في التقرير الربع سنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443هـ، الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي، وبالتفصيل لكل محكمة على حدة، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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