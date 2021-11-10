التحرش في الكنبة الأمامية داخل "ميكروباص التجمع" .. طالبة توثق الجريمة بهاتفها المحمول

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كشفت التحريات تفاصيل تحرش سائق ميكروباص بفتاة أثناء استقلالها السيارة في المقعد المجاورة له، بعد أن نشرت مقطع فيديو التحرش على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وجاري عرضه على نيابة القاهرة لمباشرة التحقيقات.

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السائق لمس رجلي

وكانت طالبة جامعية نشرت على «الفيس بوك» مقطع فيديو أمس الاول، وكتبت «أنا كنت راكبة ميكروباص في طريقي من موقف الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، وفي طريقي للتجمع ومكنش فيه غير مكانين في السيارة غير جنب السائق، ركبت، وفي بنت جنبي بجوار الباب، وفي الطريق حاسيت بشئ يلمس رجلي، فتراجعت للخلف، وفي الاول كنت مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش.

وأضافت ضحية التحرش على صفحتها «السائق كان مصمم يتحرش تاني لحد فقررت أصوره بتليفوني لآخد حقي بشكل قانوني، خاصة وأن إيده كانت مش ثابتة طول الطريق عاوز يلمس أي حتة في جسمي وخلاص».

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وقالت: وقبل نهاية الطريق كله نزل وانا بنزل من السيارة، لاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي وقالي: يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، فقاومته ونطيت من الميكروباص، وصورته هو ورقم العربية».

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أصدرت وزارة الداخلية بيان في الواقعة وقالت بفحص فيديو تحرش الفتاة التي حررت محضر بقسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة بعد تعرضها للتحرش الجنسي من قائد سيارة ميكروباص أثناء استقلالها السيارة بالكرسي المجاور له، تم القبض على المتهم المقيم بمنطقة الصف في الجيزةحال استقلاله السيارة وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة التحرش الجنسي بالمجني عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد المتهم وطالبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة

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