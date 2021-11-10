أخبار عاجلة

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم

Print
30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم 30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم
أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعةً 58272 دعوى بزيادة 7831 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ.

جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443 هـ الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حده، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري

الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري

1400 سعودي يستعدون للتوظيف في المحاجر والكسارات

1400 سعودي يستعدون للتوظيف في المحاجر والكسارات

3 أيام باردة في القصيم والرياض وتحرير مواقع تجمعات المياه بجدة

3 أيام باردة في القصيم والرياض وتحرير مواقع تجمعات المياه بجدة

تعديل إجراءات التأمين الطبي يشغل الموارد البشرية

تعديل إجراءات التأمين الطبي يشغل الموارد البشرية