"إل جي" تقدّم لعملائها خدمة APPLE TV+ مجاناً لفترة محدودة

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سيتمكن مستخدمو تلفزيونات "إل جي" الذكية في أكثر من 80 دولة حول العالم من التمتع ابتداءً من 16 نوفمبر 2021 بخدمة Apple TV+ المجانية لمدة ثلاثة أشهر[1]. ويسري هذا العرض على جميع تلفزيونات "إل جي" بدقة 4k و8k في طرازات 2016 لغاية 2021، ما يتيح لمستخدمي تلفزيونات "إل جي" التسجيل للحصول على هذه الخدمة لغاية 13 فبرابر 2022[2]. للاشتراك في هذه الخدمة، يمكنكم ببساطة اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة في متجر "إل جي" للمحتويات أو الضغط على إعلان عرض Apple TV+ الموجود على القائمة الرئيسية في تلفزيون "إل جي".

يعدّ عرض Apple TV+ المتوفر في كافة تلفزيونات "إل جي" الذكية خدمة الاشتراك الأولى لمشاهدة محتوى الفيديو الأصلي من منصة Apple، والذي يضم أعمال أبرز رواة القصص وأكثرهم إبداعاً في عالمنا اليوم وقائمة من المسلسلات والأفلام الأصلية الملهمة والحائزة على الجوائز، بما فيها المسلسل العالمي الذي أحدث ضجة في عالم الكوميديا Ted Lasso من بطولة الممثل جايسن سوديكيس الذي كان أيضاً المخرج المنفذ له، ومسلسل The Morning Show من بطولة الممثلتين جنيفير أنيستون وريس ويذيرسبون اللتان كانتا أيضاً المخرجتين المنفذتين له، وسلسلة Foundation الخيالية التي تُعتبر السلسلة المقتبسة الأولى من روايات إسحق عظيموف الشهيرة. وتضم المسلسلات الجديدة التي ستطلق لأول مرة هذا الأسبوع: Dr. Brain أول مسلسل كوري الأصل ستوحى من رسومات الكرتون الكورية الشهيرة التي رسمها هونغجاكجا وفيلم Finch من بطولة "توم هانكس" الذي تلا فيلم Greyhound الذي حقّق نجاحاً عالمياً على منصة Apple TV+.

ولضمان الاستمتاع الكامل ببرامج Apple TV+، تمّ تجهيز تلفزيونات "إل جي" الذكية بأفضل تقنيات التصوير والتقنيات الصوتية من خلال تفعيل خصائص Dolby Vision IQ و Dolby Atmosعلى تلفزيونات "إل جي"، لضمان الاستمتاع بتجربة بصرية وصوتية متكاملة عند مشاهدة محتوى الفيديو الضخم المتوفر على منصة Apple TV+ والمدعّم بأحدث التقنيات من Dolby.

ولمنح المشاهد تجربة سلسلة وممتعة على طرازات 2018 وتلك اللاحقة، يتيح جهاز التحكم LG Magic Remote تصفّح الأفلام والمسلسلات على منصة Apple TV+ بشكل تلقائي وسهل، ليتمكن مشاهدو تلفزيون "إل جي" من اختيار المحتوى الذي يرغبون بمشاهدته من خلال توجيه جهاز التحكم الذي يستشعر الحركة والنقر والتنقل في القائمة، أو اللجوء إلى الأوامر الصوتية المتاحة عبر الميكروفون المثبت داخل جهاز التحكم للبحث بسرعة والاستكشاف والبدء بمشاهدة المحتوى الرائع والمتوفر على خدمة البث[3] المشهورة حول العالم من Apple.

[1] يُطبق هذا العرض على الدول التي تتوفر فيها خدمة Apple TV+. يُرجى الاطلاع على التفاصيل التي تخصّ كل دولة على الموقع www.lg.com.

[2] يسري هذا العرض على تلفزيونات "إل جي" بدقة 8k و4k في طرازات من 2016 لغاية 2021، علماً أن العرض التجريبي المجاني متاح فقط من 15 نوفمبر 2021 ولغاية 20 فبراير 2022 (سيتم إيقاف إصدار رموز الاستفادة من هذا العرض بعد 13 فبراير 2022). العرض محدود بعرض واحد لكل تلفزيون ومستخدم Apple واحد. للمشتركين الجدد فقط. يجري تجديد الباقة تلقائياً وفقاً للأسعار الشهرية المحددة في مكان تواجدكم إلى أن يجري الإلغاء. العرض يتطلب اسم مستخدم Apple مع تفاصيل الدفع المسجلة. ويجري تطبيق الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بمنصة Apple. لا يمكن جمع هذا العرض مع عرض Apple One أو أي عروض مجانية أخرى أو عروض على Apple TV+. الشروط خاضعة للتغيير ويمكن تعديلها أو إلغاؤها في أي وقت من دون إشعار مسبق. Apple TV+ هي علامة تجارية مسجلة لدى شركة Apple Inc. ولا ترعى Apple هذا العرض. وجميع الحقوق محفوظة.

[3] خاصية الأوامر الصوتية متاحة في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا ونيوزيلندا والفيليبين وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفيتنام.