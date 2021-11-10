اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر )

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أساس الإستنتاج المتحفظ

1- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5والإيضاح 1-18من القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة, خلال عام 2020م, حددت إدارة الشركة بعض الإختلافات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق. ونتيجة لذلك، خفضت الإدارة قيمة مخزون البضاعة في الطريق وأعترفت بتسويات بمبلغ 105.98مليون ریال سعودي عن طريق زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31ديسمبر .2019علاوة على ذلك، كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5 والإيضاح 2-18من القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة، خلال عام ،2020حددت إدارة الشركة بعض الإختلافات أثناء إجراء جرد مخزون المواد الخام. نتيجة لذلك، خفضت الإدارة مخزون المواد الخام وأعترفت بتسويات بمبلغ 18.95 مليون ریال سعودي من خلال زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31ديسمبر .

كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة، نظراً لعدم توفر المستندات المؤيدة، لا يمكننا التحقق مما إذا كانت التسويات بمبلغ 105.98 مليون ريال سعودي و18.95 مليون ريال سعودي التي تتعلق بمخزون البضاعة في الطريق و مخزون المواد الخام، على التوالي، تتعلق بالخسائر المتراكمة الافتتاحية كما في 31 ديسمبر 2019 أو للسنوات اللاحقة. وفقًا لذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وفي القيم الدفترية لمخزون بضاعة في الطريق والمواد خام، والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 أو 31 ديسمبر 2020.

2- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5من القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة، أجرت الإدارة تقييماً لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31ديسمبر .2020وبنا ًء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل مخصص لانخفاض القيمة بقيمة 58.75مليون ریال سعودي والذي تم الاعتراف به وتسجيله خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر .2020إلا أنه، لم تقم الإدارة بإجراء تقييم لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31ديسمبر 2019, ولم تعكس الأثر الناتج، إن وجد، في قائمة الربح أو الخسارة للقترة المنتهية في 30سبتمبر .2020 وبنا ًء على ذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تسويات ضرورية على قيمة مخزون مواد الخام، ومخصص الانخفاض قي القيمة المتعلق به والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31ديسمبر 2020والانخفاض في القيمة المسجل للفترة المنتهية في 30سبتمبر 2020م.

3- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 6 من القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة، كما في 30سبتمبر ،2021تشتمل دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى على دفعات مقدمة أخرى بقيمة 27.83مليون ریال سعودي ) 31ديسمبر 2020م: 29.40 مليون ریال سعودي(. لم يتم تزويدنا بتحليل تفصيلي لهذا الرصيد، كما لم نستلم المستندات المؤيدة والتي تمكننا من التحقق من الحركة والأرصدة الختامية كما في 30 سبتمبر 2021و 31ديسمبر .2020وفقًا لذلك، كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة، لم نتمكن من الوصول إلى قناعة من خلال تطبيق إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود، الاكتمال، الحقوق والالتزامات، والتقييم للدفعات المقدمة الأخرى. وبالتالي ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة كما في وللفترة والسنة المنتهية في 30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020على التوالي.

عدم التأكد الجوهري ذو العلاقة بالاستمرارية

ننلفت الانتباه إلى الإيضاح 2-3 من القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى أنه كما في 30 سبتمبر 2021، بلغت الخسائر المتراكمة 84.99٪ (31 ديسمبر 2020: 77.75٪) من رأس مال الشركة، إيضاً بنفس التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 147.43 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020: 134.11 مليون ريال سعودي) ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات التسهيلات البنكية كما في 31 ديسمبر 2020. تشير هذه الأحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار طبقاً لمبدأ الاستمرارية ومع ذلك، لاحقاً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تمت إعادة هيكلة القروض وأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار العديد من الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال، لمعالجة استمرارية الشركة. ومن بين هذه الخيارات الاستراتيجية، أوصى مجلس إدارة الشركة في 8 يونيو 2021 بإعادة هيكلة رأس المال عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال سعودي. تخضع توصية إعادة هيكلة رأس المال لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية.

إستنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الخصوص.

الإستنتاج المتحفظ

إستنادً إلى فحصنا، وباستثناء الأمر الموضح في الفقرة السابقة، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة غير مُعدّة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، المعتمد في المملكة العربية السعودية.