بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

★ ★ ★ ★ ★

استحوذت جولات الاستثمار الجريء لمرحلتي (أ) و(ب) على ما يمثل 18%

استحوذت جولات الاستثمار الجريء لمرحلتي (أ) و(ب) على ما يمثل 18% من جميع الصفقات المسجلة في السعودية خلال النصف الأول من عام 2021م.

ووفق تقرير أصدرته الشركة السعودية للاستثمار الجريء للنصف الأول من عام 2021، فقد أسهمت جولات هذه المراحل المتقدمة في زيادة قدرها 62% بقيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وشكّلت جولات الاستثمار الجريء بحجم 3 ملايين دولار أو أقل ما نسبته 73% من جميع صفقات الفترة نفسها من عام 2021، مقارنةً بـ77% من إجمالي الصفقات المغلقة في المنطقة وفق ما نقلته منصة أوان لريادة الأعمال.

وأوضح عبدالله العرج، أن المملكة تشهد نهضةً كبيرةً وعصرًا ذهبيًا في مجال ريادة الأعمال والاستثمار الجريء؛ حيث صاحبت هذه النهضة طفرة حقيقية في عدد ونوعية الشركات التقنية الناشئة.

وأضاف: كما شهدنا خلال الآونة الأخيرة تميُّزًا ملحوظًا في نماذج الأعمال المطروحة، إضافةً إلى تميُّز رواد الأعمال؛ بمعرفتهم وإدراكهم أهمية تشكيل فريق مؤسّس متنوع الخبرات والمهام.

وتابع "العرج": صاحب هذا الحراك الكبير توجُّه المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو شركات عائلية للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة كمستثمرين ملائكيين، أو عبر الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، ونتوقَّع أن تشهد الفترة القادمة حصول تخارجات مُجْزِية للشركات التقنية الناشئة المحلية، سواء عبر الاكتتاب العام أو عبر عمليات استحواذ من قِبل الشركات المحلية أو العالمية، كما نتوقَّع دخول مزيد من صناديق الاستثمار الجريء العالمية للاستثمار في الشركات التقنية المحلية.