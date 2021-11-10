أخبار عاجلة

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم

Print
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم
خلال الربع الأول من العام.. حرصاً منها على سلامة إيصال "الصحيحة" للزوّار والمعتمرين

رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم

وفّرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة شؤون إرشاد السائلين خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام حرصاً منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوّار والمعتمرين، عبر ما يقارب (17) موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عددٌ من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، مبيناً أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين والإجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار من داخل المسجد الحرام وخارجه، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية حيث بلغت (٢٥٥) جولة لمنع بعض مَن يتجرّأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكّد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوّار والمعتمرين.

وأكّد أن عدد المستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٦٢٢٤٧) فيما بلغ عدد الأسئلة (٧٠٢٨٧)، وأضاف أن عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين بلغ (٢٤٠٧٣).

وأشار مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام، أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ - ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة