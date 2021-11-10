أخبار عاجلة

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم

Print
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم
يلتقي رئيس الوزراء وكبار المسؤولين ويوقّع مذكرة تفاهم في مجالات العمل الإسلامي

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لجمهورية كرواتيا، تستمر عدة أيام، لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.

ويلتقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مستهل الزيارة رئيسَ وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكرواتي غوردن غيرليتش جاردن رادمان، ووزيرة الثقافة نينا أوبولين، ورئيس البرلمان.

وستشهد زيارة وزير الشؤون الإسلامية -التي تُعد الأولى لجمهورية كرواتيا- توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين المملكة ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية، وجمهورية كرواتيا ممثلةً في المشيخة الإسلامية؛ تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.

يشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، وزيارة المشيخة الإسلامية وعدد من المرافق التابعة لها؛ للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التواصل مع المشيخات الإسلامية والعاملين في مجالات العمل الإسلامي لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيزًا لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيدًا على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة