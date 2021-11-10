"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين

★ ★ ★ ★ ★

في إطار تعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي

التقى أمس الرئيسُ التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، الرئيسَ وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "ياسرف" المهندس محمد بن نغاش آل نغاش والوفد المرافق له، بحضور مدير عام تطوير الاستثمار ومدير عام الشؤون الفنية.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات برامج تمليك المساكن لموظفي الشركة في مرحلة الإنشاء وخطط تسليمها للموظفين، بالإضافة إلى التوسع والاحتياج المستقبلي للبرنامج.

يأتي ذلك امتدادًا لسعي الهيئة الملكية بينبع لتعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة ينبع الصناعية.