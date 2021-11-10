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رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

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رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

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قال رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، إنه هناك نظام داخل القلعة الحمراء، ولا يوجد أي مشاكل في عدم مشاركتي

وأضاف ربيعة في تصريحات تليفزيونية، «مش مهم مين يشارك، مادام الفريق ماشي بشكل قوي».

وتابع مدافع الأهلي: «اجتهد دائما في التدريبات من اجل المشاركة في المباريات بشكل اساسي.
وواصل ربيعة: «أن غيابه عن الاهلي قرار مدير فني ولابد من احترامه»

وأشار مدافع الأهلي: «إلي أن النادي لم يتحدث معي حول إعاراتي، والنادي يرغب في بقائي، مضيفا انه لم يحزن أو افتعل أي ازمة بعد استبعادي من قائمة كاس العالم للاندية».

المصرى اليوم

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