غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية

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حذرت غرفة سياحة الغوص بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، من تزايد معدل المخالفات والحوادث أثناء ممارسة الغوص والسنوركلينج لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية من بعض المُديرين الفنيين والمُرشدين والمُدربين العاملين بقطاع الغوص
وطالبت الغرفة في بيان لها ضرورة الوقوف على أسباب المُشكلة ووضع حُلول عاجلة لها بتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة ومستوى المُديرين الفنيين لمراكز الأنشطة البحرية من مقدمي خدمات السنوركل ينج وذلك بكُل من محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء
واكدت الغرفة ان ازمة فيروس كورونا اوقفت الدورات التدريبية الفترة الماضية وقررت غرفة الغوص والأنشطة البحرية استئناف الدورات التدريبية للعاملين واطلاق دورة جديدة للمديرين الفنيين لمراكز الأنشطة البحرية من مقدمي خدمات السنوركلينج بهدف الارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة بالقطاع للالتزام بالمهنية والاحترافية التي تتماشى مع معايير الأمان والسلامة والمعايير الدولية
وأوضحت الغرفة أن الإشتراطات الواجب توافرها للمُتقدم للدورة أن يكون حاصل على شهادة مدرب أو مرشد سنوركل صادرة من إحدى المنظمات المُعتمدة بالغُرفة ألا يقل سن المتدرب عن ٢٥ عام وان يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وتحدث وكتابة، علما بان عرض مادة الدورة كاملة والاختبار النهائي باللغة الإنجليزية وضرورة حصول المتدرب على بطاقة الغرفة لمزاولة المهنة سارية.
وأضافت الغرفة ان مدة الدورة أربعة أيام متتالية ويجب على المتقدم الإلتزام بحضور الأربع أيام كاملة -بدون تغيب أو تأخير- لإستكمال الدورة بنجاح، علما بان قيمة الدورة المقررة للاشتراك ٢٠٠٠جنيه، تسدد إلكترونياً، ولن يتم قبول إعتماد أي مدير فني لأي مركز أنشطة بحرية مقدمي خدمات السنوركل إلا بعد اجتياز الدورة المُشار إليها وذلك للمتقدمين لأول مرة.
وأكدت الغرفة انه حالة عدم إجتياز الدورة لأي سبب من الأسباب يُسمح للمتقدم بالإشتراك بالدورة للمرة الثانية بعد سداد قيمة الدورة المقررة للإشتراك 2000 جنيه في حالة عدم أداء الإختبار النهائى في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ آخر يوم للدورة تعتبر لاغية ويسمح للمتقدم بالإشتراك بالدورة للمرة الثانية بعد سداد قيمة الدورة المقررة للإشتراك 2000 جنيه وفي حالة عدم إجتياز الدورة للمرة الثانية لأي سبب من الأسباب لن يستطيع المُتدرب الإشتراك في دورة المدير الفني إلا بعد مرور عام من تاريخ أخر دورة ولن يتم قبول إعتماده كمدير فني إلا بعد إجتياز الدورة المقررة كما يحق لمن يعمل كمدير فني بالفعل الإشتراك بالدورة بهدف التطوير والإرتقاء بالأداء.
واوضحت الغرفة انه من إجتاز الدورة بالفعل وعمل كمدير فني ونتج عن أدائه مخالفة للمعايير والإشتراطات الفنية المعمول بها وترتب على آثاره أن تم توقيع عقوبات، يجب عليه إجتياز الدورة مرة أخرى بعد مرور عام من توقيع العقوبة عليه كمدير فني مع تسديد القيمة المقررة للدورة اللاحقه 2000 جنيه، مؤكده على امكانيه من تم توقيع عقوبات عليه أن يتقدم للإشتراك بالدورة طبقاً للإشتراطات المقررة من قبل الغرفة وانه سيتم إرسال إستمارة تقييم الدورة عبر الإنترنت، يجب ملء الإستمارة وإعادة إرسالها مرة أخرى في نفس اليوم، تعتبر إستمارة التقييم جزء مهم من الدورة ولن يتم تسليم الشهادة الخاصة بأداء الدورة إلا بعد إستلام إستمارة التقييم، نسبة النجاح المقررة لإجتياز الاختبار النهائي للدورة هي ٧٥% وفي حالة حصول المتدرب على نسبة من 73 % إلى 74.9% يكون له الحق في إعادة الإختبار بعد مرور أسبوع، في حالة حصول المتدرب على نسبة أقل من 73% فيجب عليه إعادة الدورة كاملة بعد سداد قيمة الدورة المقررة للإشتراك 2000 جنيه