غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية

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حذرت غرفة سياحة الغوص بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، من تزايد معدل المخالفات والحوادث أثناء ممارسة الغوص والسنوركلينج لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية من بعض المُديرين الفنيين والمُرشدين والمُدربين العاملين بقطاع الغوص

وطالبت الغرفة في بيان لها ضرورة الوقوف على أسباب المُشكلة ووضع حُلول عاجلة لها بتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة ومستوى المُديرين الفنيين لمراكز الأنشطة البحرية من مقدمي خدمات السنوركل ينج وذلك بكُل من محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء

واكدت الغرفة ان ازمة فيروس كورونا اوقفت الدورات التدريبية الفترة الماضية وقررت غرفة الغوص والأنشطة البحرية استئناف الدورات التدريبية للعاملين واطلاق دورة جديدة للمديرين الفنيين لمراكز الأنشطة البحرية من مقدمي خدمات السنوركلينج بهدف الارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة بالقطاع للالتزام بالمهنية والاحترافية التي تتماشى مع معايير الأمان والسلامة والمعايير الدولية

وأوضحت الغرفة أن الإشتراطات الواجب توافرها للمُتقدم للدورة أن يكون حاصل على شهادة مدرب أو مرشد سنوركل صادرة من إحدى المنظمات المُعتمدة بالغُرفة ألا يقل سن المتدرب عن ٢٥ عام وان يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وتحدث وكتابة، علما بان عرض مادة الدورة كاملة والاختبار النهائي باللغة الإنجليزية وضرورة حصول المتدرب على بطاقة الغرفة لمزاولة المهنة سارية.

وأضافت الغرفة ان مدة الدورة أربعة أيام متتالية ويجب على المتقدم الإلتزام بحضور الأربع أيام كاملة -بدون تغيب أو تأخير- لإستكمال الدورة بنجاح، علما بان قيمة الدورة المقررة للاشتراك ٢٠٠٠جنيه، تسدد إلكترونياً، ولن يتم قبول إعتماد أي مدير فني لأي مركز أنشطة بحرية مقدمي خدمات السنوركل إلا بعد اجتياز الدورة المُشار إليها وذلك للمتقدمين لأول مرة.

وأكدت الغرفة انه حالة عدم إجتياز الدورة لأي سبب من الأسباب يُسمح للمتقدم بالإشتراك بالدورة للمرة الثانية بعد سداد قيمة الدورة المقررة للإشتراك 2000 جنيه في حالة عدم أداء الإختبار النهائى في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ آخر يوم للدورة تعتبر لاغية ويسمح للمتقدم بالإشتراك بالدورة للمرة الثانية بعد سداد قيمة الدورة المقررة للإشتراك 2000 جنيه وفي حالة عدم إجتياز الدورة للمرة الثانية لأي سبب من الأسباب لن يستطيع المُتدرب الإشتراك في دورة المدير الفني إلا بعد مرور عام من تاريخ أخر دورة ولن يتم قبول إعتماده كمدير فني إلا بعد إجتياز الدورة المقررة كما يحق لمن يعمل كمدير فني بالفعل الإشتراك بالدورة بهدف التطوير والإرتقاء بالأداء.

واوضحت الغرفة انه من إجتاز الدورة بالفعل وعمل كمدير فني ونتج عن أدائه مخالفة للمعايير والإشتراطات الفنية المعمول بها وترتب على آثاره أن تم توقيع عقوبات، يجب عليه إجتياز الدورة مرة أخرى بعد مرور عام من توقيع العقوبة عليه كمدير فني مع تسديد القيمة المقررة للدورة اللاحقه 2000 جنيه، مؤكده على امكانيه من تم توقيع عقوبات عليه أن يتقدم للإشتراك بالدورة طبقاً للإشتراطات المقررة من قبل الغرفة وانه سيتم إرسال إستمارة تقييم الدورة عبر الإنترنت، يجب ملء الإستمارة وإعادة إرسالها مرة أخرى في نفس اليوم، تعتبر إستمارة التقييم جزء مهم من الدورة ولن يتم تسليم الشهادة الخاصة بأداء الدورة إلا بعد إستلام إستمارة التقييم، نسبة النجاح المقررة لإجتياز الاختبار النهائي للدورة هي ٧٥% وفي حالة حصول المتدرب على نسبة من 73 % إلى 74.9% يكون له الحق في إعادة الإختبار بعد مرور أسبوع، في حالة حصول المتدرب على نسبة أقل من 73% فيجب عليه إعادة الدورة كاملة بعد سداد قيمة الدورة المقررة للإشتراك 2000 جنيه