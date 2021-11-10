وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية

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تم الإعلان عن إقامة اجتماع خاص لوسائل الإعلام ومعرض حصري لعرض فوائد وطرق استخدام المنتجات الأوروبية، زعفران Krokos Kozanis PDO ومعجون البرقوق Magiun de prune Topoloveni PGI - وهما من أكثر المُنكِهات الأوروبية رواجًا، وذلك في 10 نوفمبر في مقهى Airwerks جميرا.

تم تنظيم العرض التقديمي الذي يحمل اسم Discover European Treasures "اكتشف كنوز أوروبا" خصيصًا للمحررين وكبار الصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية في المنطقة بما في ذلك مدونو الطعام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتعريفهم بالمنتجين وتسليط الضوء على طرق استخدامهم المختلفة في المطبخ المحلي والعالمي.

يعد منتج Krokos Kozanis PDO عبارة عن المياسم الحمراء المجففة للزعفران الذي يزهر في فصل الخريف وهو من أغلى أنواع التوابل في العالم. كما يشتهر بصفاته المميزة كلونه ونكهته ورائحته الفريدة التي تشبه العسل.

أما Magiun de prune Topoloveni PGI فهو عبارة عن معجون مركز مصنوع من البرقوق الطازج والمتجانس، ويستخدم في النظام الغذائي للأشخاص من جميع الأعمار (ابتداء من سن 6 أشهر)، ولمرضى السكر لاحتوائه على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم.

سيتم تمثيل Krokos Kozanis PDO من قبل جمعية الزعفران التعاونية من اليونان كمنظمة تجارية، بينما سيتم تمثيل Plum Magiun Topoloveni PGI من قبل SONIMPEX TOPOLOVENI من رومانيا، وهي جمعية مكونة من المنظمات والمنتجين التي تعد المنتج والتاجر الوحيد المسجل لـ Magiun de Prune Topoloveni PGI.

يعد هذا العرض جزءاً من حملة الاتحاد الأوروبي لضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان ومصالح المستهلكين المتعلقة بالأغذية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التنوع والأداء الفعال للسوق الداخلي. "اكتشف كنوز أوروبا" Discover European Treasures هي حملة ممولة بدعم من الاتحاد الأوروبي.