مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 56 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 339335، من ضمنهم 284366 حالة تم شفاؤها، و19186 حالة وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1278114، منها 22958 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28566، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1226590.

الصين

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، في بيان لها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 97939، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.