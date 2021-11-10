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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة وأجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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