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رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

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رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

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رد الإعلامي خالد الغندور نجم السابق على تصريحات أسامة حسني، مهاجم الأهلي السابق.

وكان أسامة حسني قال في تصريحات تليفزيونية: «هدف ديانج الأول جه بالصدفة؟ الهدف ده جه بعد 20 تمريرة، وكابتن خالد الغندور، طالع يقول (هدف بالحظ)!».

ونشر خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تصريحات أسامة حسني، معلقًا :«يا كابتن أسامة، القصة مش في التمرير القصة في الهدف نفسه، الكرة شوطة عادية خبطت في رجل إمام عاشور، طلعت من فوق أبو جبل، خبطت في القائم نزلت على صدر أبو جبل، ودخلت المرمى ولم تسجل بإسم اليو ديانج».

وأضاف: «لو أنت شايف أن كل ده مافيهوش حظ وتوفيق غير طبيعي يبقي انت حر في رأيك واحترمه وعليك أيضًا أنت تحترم رأيي».

يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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