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مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

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مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

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قال باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، إن علاء عبدالعال تولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا لعلاء نوح الذي تمت إقالته بعد 3 هزائم في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن علاء نوح لم يقصر في عمله، إلا أنه واجه سوء توفيق، وأدى في ظل الإمكانيات التي توفرت له، موجهًا الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي.

وأشار إلى أن علاء عبدالعال، وافق على تدريب النادي دون تفكير، وسط سلاسة في الإجراءات، موضحًا أن الفريق خاض المران الأول له تحت قيادة المدرب الجديد، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني أن الفريق سيخوض معسكرًا مغلقًا، بداية من يوم السبت المقبل وحتى مباراة فيوتشر المقبلة بالدوري الممتاز، مشددًا أن الفريق واجه سوء تحكيم شديد ولم يحصل على حقه الكامل، خاصة وأنه يستحق ركلتي جزاء أمام سموحة بالدوري -على حد قوله-.

المصرى اليوم

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