محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدير عام المناطق الصناعية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أسوان، بإعادة تخطيط الجانب الشرقى للمنطقة الصناعية، من خلال ردم الأخوار من تراكمات الأتربة ونواتج الحفر لمشروعات التطوير والتجميل وتسويتها، وذلك تمهيدا لطرحها واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية جديدة، مشددا على أهمية الإسراع في مد المرافق العامة، خاصة المحولات الكهربائية للعمل على افتتاح 15 مصنع متوسط وصغير بالمنطقة الصناعية من إجمالي 47 مصنع لمنتجات متعددة جارى تجهيزهم في إطار دعم المحافظة للاستثمار الجاد.