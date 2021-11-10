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عبد الواحد للاعبي : خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

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عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات عبد الواحد للاعبي : خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

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وجه عبدالواحد السيد حارس مرمى نادي السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تليفزيونية :«إحنا مرينا بنفس الموقف من قبل عندما خسرنا من الأهلي في المباراة الشهيرة 6-1، ولكن نجحنا في العودة مرة أخرى والفوز بجميع البطولات».

وأضاف : «بعد مباراة 6-1، لم نخسر في 52 مباراة متتالية، ونجحنا بعدها في حصد جميع البطولات»، مضيفًا :«احنا عندنا لاعبين مميزين، خدتوا ضربة جامدة، اقفوا على رجلكم، الموسم مازال في البداية والخسارة من الأهلي بثلاث نقاط».

المصرى اليوم

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