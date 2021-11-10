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عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في

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عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في السعودية عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 36 شهرًا لتنفيذ مشروع دعم وتعزيز مسارات القطاع غير الربحي وبناء استراتيجية متكاملة للقطاع في المملكة والمواءمة مع الاستراتيجيات الكلية على مستوى رؤية 2030، والاستراتيجية التنموية وبناء إطار حوكمة للقطاع مع كل المكونات الرئيسية، فضلًا عن مراجعة جميع الأنظمة والإجراءات والكيانات الحالية للقطاع غير الربحي وتقديم أفضل الممارسات العالمية في المجال، وتحقيق الدعم من خلال توفير فريق عمل استشاري إداري وتنفيذي للقطاع طوال فترة المشروع من خلال التشغيل الفعلي للمسارات وتوفير خدمات إدارية تنفيذية وتوفير خدمات استشارية محلية ودولية.

أهداف المشروع

01

تقييم شامل ومفصل للوضع الحالي في القطاع غير الربحي.

02

مراجعة الأنظمة والتشريعات والكيانات الحالية في ظل الممارسات العالمية.

03

إدارة المسار الخاص بالقطاع غير الربحي وما قد يظهر مستقبلا.

04

دراسة تمكين القطاع غير الربحي من خلال إسناد الخدمات الحكومية.

05

تقييم الوضع الحالي لانتقال الصلاحيات للمركز الوطني للقطاع غير الربحي ومراجعة جميع الأنظمة من تبرع وتطوع ومسؤولية اجتماعية.

06

بناء مسار خاص بالمسؤولية الاجتماعية وتحديد إطار التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

07

مراجعة نظام الشركات غير الربحية في وزارة التجارة وإيجاد الحلول للتقاطعات الحالية.

08

بناء استراتيجية متكاملة تتجانس وتتواءم مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة.

09

حوكمة القطاع غير الربحي وربطها مع الجهات ذات العلاقة.

10 الحصول على موافقة الجهات العليا الاسراتيجية للقطاع غير الربحي.

11

توفير فريق إدارة مشاريع واستشاريين لتولي التقارير والتحديثات وإجراء العروض.

12

رفع مستوى القدرات ونقل المعرفة للموظفين.


الوطن السعودية

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