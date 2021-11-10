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وليد عبد اللطيف: لم يقدرني .. وندمت على التجاوزات في حق زملائي

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وليد عبد اللطيف: الزمالك لم يقدرني .. وندمت على التجاوزات في حق زملائي وليد عبد اللطيف: لم يقدرني .. وندمت على التجاوزات في حق زملائي

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أكد وليد صلاح عبداللطيف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، أنه لم يحصل على التقدير الذي يستحقه من ناديه.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية :«لم أكن أهتم بالجوائز الفردية بسبب سذاجتي»، مضيفًا :«في 2001 كنت مدعو لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لنيل جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا».

وأوضح :«لم أحصل على التقدير الذي استحقه من الزمالك حتى الآن، رغم أنني كنت أعمل من أجل النادي، ولم أطالب بمستحقاتي حتى الآن»، مشددًا:«من سنتين كنت نائب رئيس قطاع الكرة في النادي، وكل هذا من أجل الزمالك، اشتغلت اعلامي ومدرب وإداري«.

وتابع: «لم أتحدث مع أحد بشأن مستحقاتي، لم أطلب شيء بشكل مباشر، ولكنني لم أحصل على التقدير»، مشيرًا: «ندمت على التجاوزات في حق زملائي خلال تواجدي في برامج الزمالك».

المصرى اليوم

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