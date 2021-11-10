الجناح السعودي بمعرض "إكسبو 2020 دبي" يستقبل وفدًا اقتصاديًا هنديًا

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"القنصل الهندي" نوه بعمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ووصفها بالتاريخية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، والمفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" حسين حنبظاظة، الثلاثاء، أعضاء الوفد الاقتصادي الهندي برئاسة نائب المفوض العام للجناح الهندي الدكتور أمان بوري، والقنصل العام لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددًا من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية المهمة، الذين زاروا الجناح السعودي واطلعوا على محتواه المتنوع والفرص التي تقدمها المملكة في ضوء رؤية 2030.

وتفصيلاً، أشار "حنبظاظة"، إلى أن العلاقات الرسمية بين المملكة وجمهورية الهند، بدأت في عام 1948، وتعززت هذه العلاقات لعدة أجيال، في تشديد على استمرار العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال إن مجلس الشراكة الاستراتيجية يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات السعودية الهندية طويلة الأمد، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في التجارة الثنائية بين البلدين، حيث أصبحت الهند ثاني أكبر شريك تجاري في الربع الثاني من 2021، بعد وصول قيمة الصادرات السعودية إلى نحو 5.8 مليارات دولار، والخامس في شروط الواردات، بالإضافة إلى الاستثمارات الثنائية بين البلدين.

وعبّر عن سعادته باللقاء السعودي الهندي، مؤكدًا أن معرض "إكسبو 2020 دبي" وعبر شعاره "تواصل العقول وصنع المستقبل"، سيعمق من الشراكة السعودية الهندية الاستراتيجية ويساعد على متابعة المشروعات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين.

من جانب آخر، عبّر القنصل العام الهندي، عن سعادته بزيارة جناح المملكة في المعرض، منوهًا بعمق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الهند، ووصفها بالتاريخية، مؤكدًا أن جناح المملكة في المعرض الدولي شاهد على مقومات الابتكار والإبداع، ويظهر رؤية المملكة للمستقبل، مشيرًا إلى الجالية الهندية في المملكة، التي يصل عدد أفرادها إلى نحو 2.4 مليون شخص.

واطلع الوفد الاقتصادي الهندي خلال الزيارة على تفاصيل جناح المملكة، وتجولوا في أقسامه المتعددة، وتعرفوا على الرؤية التي يحملها الجناح والرسالة التي يعبر عنها، التي تتوافق مع رؤية 2030، كما شاهدوا عرضًا فنيًا خاصًا، أقيم في الساحة الخارجية للجناح، قدمت فيه الفرقة السعودية للفلكلور، عرضًا جمع بين بعض الرقصات التراثية السعودية، مع قرينتها الهندية، في تعبير عن متانة العلاقات بين البلدين، ونال إعجاب الجمهور.

وتأتي زيارة الوفد الهندي تزامنًا مع ملتقى الأعمال بين الهند ومجلس التعاون الخليجي الذي نظمه الجناح الهندي في معرض إكسبو 2020 دبي اليوم، وحظي بمشاركة الجناح السعودي ونخبة من خبراء الاقتصاد من المملكة ودول الخليج.