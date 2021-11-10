استغل جلوسها بالكرسي الأمامي .. الداخلية تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل ميكروباص

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كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص ، وتم تحديده وضبطه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء ، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمنا تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

وأضافت: «بالفحص تبين قيام (طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لتضررها من قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسى المجاور له.

وتابعت :«أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».